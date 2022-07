Dal 14 al 17 luglio va in scena la festa patronale di San Lorenzo.

Si comincia giovedì 14 con il laboratorio musicale e il concerto dell’Associazione Musicale Maestro Depaoli (curata da Promo Eventi) e la premiazione del concorso “balcone fiorito”, iniziativa di Promo Eventi. Venerdì, sabato e domenica visita alla torre, grazie alla disponibilità delle associazioni cittadine che sempre si mettono a disposizione per garantire la possibilità di visitare il monumento simbolo di Leini, l’aperimostra, mostra fotografica con aperitivo curata da Leini Live e Leini in bianco a cena, tavolata per le strade del centro organizzata dall’Associazione Centro Storico. Venerdì 15, alle 21,15, presso il Teatro civico Pavarotti, presentazione del libro “Lepanto, i piemontesi combattono”, con gli autori Massimo Alfano e Giorgio Enrico Cavallo.

Sabato 16, giornata a cura di Voglio solo un sorriso Martina, con esibizione della scuola di danza Accademia del Balletto, djset e un concerto tributo a Ligabue.

Domenica 17, passeggiate culturali nel centro (a cura del gruppo Facebook Ricordi Leinicesi e dell’associazione La Barbacana), il volo in elicottero su Leini (a pagamento) di Promo Eventi, i giochi dei bimbi in piazza Vittorio Emanuele II e, per concludere, il concerto della Six Blade Band, tributo ai Dire Straits.

Stand enogastronomici aperti alla sera in tutti i fine settimana di eventi, grazie all’impegno di Pro Loco, Promo Eventi e Leini Live.

“Un grande cartellone per tutti i gusti – commentano il Sindaco Renato Pittalis, l’Assessore alla Cultura, Cristina Bruno e l’Assessore al Commercio, Marco Chiabrando -. Soprattutto, un inno alla collaborazione: associazioni, cittadini, e naturalmente il Comune, insieme per offrire tanta cultura, tanto divertimento e anche qualche peccato di gola ai leinicesi: questo lavoro svolto insieme, oltre alla presenza di grandi artisti, ci fa ritenere l’estate a Leini 2022 un momento veramente speciale. Ringraziamo anche i commercianti per il loro impegno e siamo certi che si tratterà di un periodo non solo di spettacolo e divertimento, ma anche significativo dal punto di vista del commercio”.

