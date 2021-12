LEINI. Un ragazzo di 27 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite. Tra loro una ragazzina di 12 anni.

E’ il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Sp 460 tra Leini e Lombardore.

Due auto, un Suzuki Wagon e una Ford Ka, si sono scontrate frontalmente: sulla prima viaggiava il giovane che ha perso la vita, residente a Torino, di origini algerine, e una ragazza di Castellamonte di 26 anni. Sulla seconda una famiglia di Lombardore, di origine romene, con padre (48 anni), madre (46) e figlia di 12.

L’impatto è stato tremendo. La Suzuki è volata oltre il guard rail e per il 27enne non c’è stato nulla da fare. La sua compagna, dopo essere stata soccorsa dai medici e dagli infermieri del 118, è stata trasportata al Giovanni Bosco. Non è in pericolo di vita. Più gravi le condizioni della bambina, trasferita al Regina Margherita.

