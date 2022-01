Come spendere bene 40 mila euro in tempi di pandemia? Per rimodernare l’impianto audio e video della sala consiliare che nessuno utilizza da mesi.

È questa la scelta dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Renato Pittalis.

Una scelta che ha mandato su tutte le furie il capogruppo di Progetto Leinì, consigliere di minoranza, Francesco Faccilongo.