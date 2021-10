LEINI. Sono gravi, anche se non sono in pericolo di vita, le condizioni di due tecnici, vittime di un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì nella ditta “Mabat” di via Baudenile a Leini, specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione e fornitura di particolari in acciaio, ghisa, alluminio e bronzo.

Durante la manutenzione di una caldaia industriale sono rimasti ustionati un tecnico esterno di 42 anni, residente a Rivoli, e il direttore della ditta, un torinese di 48 anni.

La caldaia, da quanto ricostruito, sarebbe improvvisamente esplosa. I due hanno riportato ustioni di secondo grado alla [...]