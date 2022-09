Sabato mattina, alle prime luci dell’alba, nella fascia oraria 02.00 – 03.00, sono stati effettuati dei trattamenti contro le zanzare presso l’area Parco Padre Pio, Parco San Valentino, parco delle Rimembranza, Parco Betulle, Piazza Ferrero.

Ma come? Interventi contro le zanzare alla fine della stagione estiva? Ma non è tardi?

Se lo sono chiesti i tanti cittadini che venerdì hanno inondato la pagina Facebook del Comune di Leinì per chiedere spiegazioni.

“Questa estate – scrive Federico Marescotto – ogni volta che ho portato mia figlia al parco Valentino dopo mezz’ora scappavamo perché ci divoravano …nonostante autan [...]