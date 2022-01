Scadrà il prossimo 26 gennaio il bando per il Servizio Civile Universale. Il Comune di Leini, per il progetto “Leggere senza frontiere” in partenariato con il Circolo dei Lettori di Torino, mette a disposizione due posti. Per informazioni e approfondimenti è previsto un incontro su zoom il 12 gennaio alle 18, organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato Vol.To che è l’ente titolare nei confronti del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile, che ha curato la gestione del partenariato e la presentazione dei progetti.

Il Servizio Civile Universale è rivolto a giovani tra [...]