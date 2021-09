Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’A.S.D. Dojo Roccia, A.S.D. Basket Leinì, A.S.D. Leinì Volley, A.S.D. Calcio Leinì, A.S.D. Iwao Ryu, A.S.D. Taekwondo, A.S.D. Artistic Skating, A.S.D. Judo Azzurro, S.S.D. Geco Move, A.S. Scacchi, Podistisca Leinicese, Pedale Leinicese, Vespa Club, Moto Club Urio Reami, Stile Libero, Antonella dance, La Palestra, Oltre il ballo, Progetto Danza, Accademia del Balletto. Sono queste le venti associazioni sportive e le scuole di danza leinicesi che saranno protagoniste, domenica 26 settembre dalle 10 alle 17, alla Festa dello Sport.

In tutto il centro di Leini, via Carlo Alberto, piazza Vittorio Ferrero, piazza Ricciolio e piazza Vittorio Emanuele II, tecnici, istruttori e dirigenti effettueranno dimostrazioni delle loro attività sportive, organizzeranno giochi e prove per giovani e adulti, in una giornata di promozione dello sport e del benessere psico-fisico. Per accedere all’area è necessario essere in possesso di green pass. «È bello pensare di vedere un gran numero di associazioni sportive leinicesi scendere insieme nelle vie del paese – commenta l’assessore allo Sport, Mauro Caudana -; l’obiettivo che ci siamo posti, già nei mesi del lockdown in cui abbiamo iniziato a incontrarci con regolarità con tutti i responsabili, è proprio quello di riuscire a tornare a fare una manifestazione rivolta alla cittadinanza per coinvolgere e invogliare tutti nella pratica sportiva, non soltanto per promuovere le attività delle nostre associazioni, ma anche per sottolineare l’importanza di stili di vita sani».

Commenti