Sabato mattina il Consiglio Comunale si è di nuovo ritrovato per una seduta straordinaria.

Una riunione necessaria per coprire lo strafalcione della scorsa setttimana quando la giunta, sul caso Mappano, aveva presentato una delibera sbagliata.

Ebbene, sembra una barzelletta ma la delibera era di nuovo sbagliata. Per un centesimo, poca cosa, ma segnala la solita superficialità dell’amministrazione comunale. Dove, evidentemente, nessuno mai legge gli atti neanche per sbaglio. A sollevare la questione ci ha pensato di nuovo il consigliere di Uniti per Leinì, Pierluigi Leone.

“Nel conteggio delle somme di dare e avere – precisa – [...]