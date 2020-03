LEINI. Coronavirus, sono 19 i casi positivi: 1 in più

Sono 19, uno in più di ieri, i casi positivi di Coronavirus a Leini. Il numero dei decessi è fermo a 2.

CLICCA QUI PER I DATI

«Sono stati effettuati 92 controlli da parte delle forze di Polizia e sono state elevate 23 denunce: ancora troppe persone escono senza valide ragioni – dichiara il sindaco, Renato Pittalis -. Vi prego di fare attenzione, soprattutto perché è un comportamento pericoloso, ma anche perché i controlli ci sono e le sanzioni, a maggior ragione da domani, sono elevate. Sono certo che con l’impegno, la disponibilità e la responsabilità di tutti potremo uscire, in tempi accettabili se non rapidi, da questo periodo così difficile per tutti noi».

Solo una settimana fa i casi erano 5.

Commenti