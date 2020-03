LEINI. Coronavirus: 5 positivi, altri in attesa di tampone

Al momento sono almeno cinque i casi confermati di Coronavirus a Leini, compreso l’uomo di 79 anni deceduto la scorsa settimana in ospedale a Ciriè. Sono ricoverati in vari ospedali di Torino e provincia, mentre le famiglie sono state messe in quarantena a casa. Si attende inoltre l’esito del tampone per altri leinicesi.

