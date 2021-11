LEINI. Per oltre cinquant’anni ha tagliato i capelli e fatto la barba ai leinicesi. A bimbi divenuti padri, a padri divenuti nonni. A generazioni e generazioni di cittadini per cui era ormai diventato una vera e propria istituzione. Ieri Romeo Poliseno, lo storico barbiere di via Carlo Alberto, se n’è andato per sempre.

Malato da diverso tempo, ancora nelle ultime settimane si era presentato a lavoro per dare una mano e qualche consiglio a Matteo, suo nipote. Anche lui ha cominciato a seguire la strada percorsa dal nonno, con tanto successo, nell’attività di famiglia.

«Era malato da un po’ di tempo, ma ha lavorato fino a pochi mesi fa, nella sua bottega storica, all’ingresso del centro, quasi a dare il benvenuto, segnale di continuità in un mondo che cambia – ha scritto sui social il sindaco Renato Pittalis, dando il triste annuncio -. Romeo era un’istituzione a Leini e fa tanta tristezza doverne parlare al passato: per 50 anni non ha soltanto tagliato i capelli, rasato la barba e ascoltato le confidenze di tre o quattro generazioni di leinicesi. E non solo: tutti coloro che a Leini esercitano lo stesso mestiere, in pratica l’hanno imparato da lui. Mi ricordo la sua insegna tradizionale, la colonnina rotante rossa, bianca e blu, quando, da bambino, mio papà mi portava a tagliarmi i capelli. Oggi Romeo ci ha lasciati, ma non riesco a parlarne con tristezza: la commozione che mi prende è più il dolce ricordo di una figura amica, rassicurante, con uno sguardo che ti passava da parte a parte tra la chioma fluente e i baffi. Ora Romeo non ci sarà più, a raccogliere l’eredità c’è il nipote Matteo, al quale auguro di saper entrare nel cuore di tutti i leinicesi come ci è riuscito suo nonno. Alla famiglia di Romeo invio invece il cordoglio e la partecipazione mio personale, della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale. Grazie Romeo, per 50 anni ci hai fatto barba e capelli, ma soprattutto con la tua presenza ci hai reso più belli, non solo fuori, ma anche dentro».

