Aumenta il costo dell’energia e aumenta anche il costo della produzione industriale.

Un aumento che ha colpito tutti, anche le amministrazioni che ora si ritrovano a far quadrare i conti delle opere pubbliche previste.

È il caso della nuova scuola che sorgerà presso il Cubo di via Volpiano. Qui si trasferirà la scuola media Casalegno di Via Provana.

È di qualche giorno fa la variazione di bilancio che stanzia 65 mila euro in più per “l’incremento del quadro economico relativo alla riconversione del Centro Servizi della Cittadella dello Sport in scuola media a causa dell’aumento del [...]