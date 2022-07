Consiglio scoppiettante mercoledì pomeriggio. Liti, accuse e scontri hanno costretto la Presidente del Consiglio, Elisa Chiabotto, ad invocare (inutilemente) l’intervento dei vigili per placare gli animi.

Insomma un vero e proprio psicodramma con una maggioranza (spaccata) che copia una proposta del Pd, un Sindaco che, per l’ennesima volta va in escandescenza, e una Presidente che chiama le forze dell’ordine per far tacere dei rappresentanti dei cittadini. No, non è una barzelletta è tutto vero.

Al centro della discussione c’era la proposta formulata dal Partito Democratico alcuni mesi fa per dare un contributo agli studenti leinicesi, per [...]