LEINI. Cadono calcinacci dal tetto di un rudere in piazza

Poteva trasformarsi in una tragedia, nella mattinata di mercoledì scorso, la caduta di alcuni calcinacci dal tetto di un rudere in pessimo stato all’angolo tra via XXV Aprile e piazza Vittorio Emanuele a Leini. I calcinacci sono caduti al suolo in una zona dove spesso passeggiano le persone che, dopo aver parcheggiato l’auto nella vietta, si dirigono verso la piazza o verso il centro. La sera, inoltre, sono numerosi i ragazzi che si fermano a parlottare lì nei paraggi. Fortuna vuole che in quel momento lì sotto non ci fosse anima viva. L’area, nel giro di poche ore, è stata messa in sicurezza e transennata dagli agenti di polizia locale.

