LEINI. Anziano morto per Coronavirus in ospedale

Era positivo al Coronavirus l’anziano di Leini, sugli 80 anni circa, è deceduto nei giorni scorsi all’ospedale di Ciriè. Da quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato ricoverato per problemi renali e, una volta mandato a casa, dopo qualche giorno avrebbe cominciato a sviluppare i sintomi tipici del Coronavirus, con i primi cenni di polmonite. Proprio all’ospedale potrebbe avere contratto il Covid-19. Al momento, a scopo precauzionale, i figli si sono messi in quarantena, così come la badante e il medico di famiglia. Stanno tutti bene. La notizia è stata confermata dai carabinieri di Leini e dal sindaco, Renato Pittalis. «Il momento che speravamo non dovesse mai arrivare è, invece, giunto. Oggi alle ore 19 le autorità sanitarie mi hanno confermato il primo caso di persona positiva al Covid-19 a Leini – dichiara il primo cittadino -. Ho immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale che si è dato un programma di lavoro in ottemperanza alle disposizioni giunte, negli scorsi giorni, dalle autorità nazionali e regionali, in previsione di una evenienza di questo genere. E’ un momento difficile per tutta la comunità leinicese: possiamo però superarlo, insieme, facendo ancora più attenzione ai nostri comportamenti, a non uscire se non per necessità urgenti, per la spesa o per lavoro, a rispettare la distanza interpersonale di sicurezza, all’igiene personale. Se, però, è importante, come lo è, fare attenzione ai nostri comportamenti, è altrettanto importante non lasciare che vinca la paura: con fiducia dobbiamo guardare al periodo complesso che ci aspetta, consapevoli che, per quanto difficile, è destinato a concludersi. Nella distanza fisica ma con la vicinanza umana che solo una comunità come la nostra può realizzare, possiamo sopportare queste settimane difficili e tornare ad essere persone libere che, incontrandosi, si salutano con una stretta di mano o un abbraccio».

