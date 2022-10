Esattamente cento anni fa iniziava a prendere corpo quella che sarebbe stata la pagina più nera, in ogni senso, della storia d’Italia.

Esattamente cento anni fa si svolgeva la famigerata marcia su Roma, che di fatto avrebbe consegnato il Governo dell’Italia nelle mani di Benito Mussolini e del fascismo.

Da quel passo sarebbero trascese le leggi razziali, le deportazioni di ebrei, avversari politici, testimoni di Geova, zingari, omosessuali.

Da quale passo sarebbe derivata l’entrata in guerra per colpa della quale il nostro paese, oltre alla barbarie fascista, avrebbe finito con il conoscere anche quella nazista.

“Come A.N.P.I, crediamo che proprio in questo lugubre anniversario sia necessario ribadire l’importanza della democrazia, dell’antifascismo, della pace, dell’uguaglianza. E per questa e per tante altre ragioni teniamo ad invitare tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento perché nella è scontato e nulla potrebbe essere per sempre – continua Luca Conforti – abbiamo ritenuto importante invitare: Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Giunta, tutti i capigruppo delle forze politiche locali, la Consulta Giovanile, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze proprio per la portata di questo presidio e dei valori ch esso richiama, sarebbe importante la presenza, indipendentemente dal partito che rappresentano, senza dover annullare le proprie, legittime, posizioni politiche ma una volta per tutte uscendo dall’equivoco del fascismo”.

Per questo la sezione “Giuseppe Luotto” di Leini ha organizzato, per la serata di giovedì 27 ottobre, un momento di riflessione e di letture su questo tema, “I colori della pace contro il buio del fascismo”.

All’incontro, previsto alle 21 in piazza Vittorio Emanuele, sono stati invitati i rappresentanti della maggioranza e della minoranza di Leinì, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, la Consulta giovanile, il presidente provinciale Anpi Nino Boeti e il vicepresidente del Consiglio Regionale Daniele Valle.

