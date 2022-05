Nel parlamentino di Leinì succedono cose mai viste: per esempio il Sindaco presenta un emendamento per corregere dei refusi ad una delibera della sua stessa giunta. Una delibera che, evidentemente, come al solito, nessuno aveva quasi mai letto prima del passaggio di giunta. Ma vabbè, così è se vi pare diceva uno una volta.

“Anche questa volta – commenta Pierluigi Leone, consigliere di minoranza di Uniti per Leinì – erano stati confusi utili con perdite ma il punto che salta all’occhio è questo: il Sindaco, nell’emendamento che corregge tutto, si è firmato come componente [...]