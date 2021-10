Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LEINI. A settecento anni dalla sua morte, l’arte guarda ancora a Dante Alighieri come al faro di speranza che squarcia le nubi del presente, alla letteratura come maestra di vita. Nato in collaborazione con l’assessore alla Cultura di Leini, Cristina Bruno, il progetto del settecentenario dantesco è figlio del comitato universitario “Per correr miglior acque”, un gruppo di giovani appassionati all’opera di Alighieri, che hanno scelto la metafora letteraria [...]



