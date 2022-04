Un mucchio enorme di scarpe contraffatte da “ripulire” (in modo da renderle non commerciabili) e poi mandare in Polonia per dare una grossa mano ai profughi ucraini. È questo quanto sta andando in scena, da mercoledì scorso, dentro il Cubo di via Volpiano (l’ex centro vaccinale).

A novembre i carabinieri della Stazione di Leini avevano arrestato due persone residenti a Torino, per ricettazione. Durante i controlli amministrativi in un’area di deposito e smistamento merci a Leinì, i militari dell’Arma avevano fermato la coppia mentre controllava il contenuto di quattro container appena consegnati. All’interno i [...]