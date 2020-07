Leggero come un linot…

Ogni giorno leggero come la lignota parto per la mia strada, unico mio bagaglio il mio personale coraggio. Vado avanti nel mondo senza una guida o una mappa, ma solo pago di conoscere ogni destino umano e un giorno nel parco ho sentito un fruscio d’ali più deciso! Ed ecco il giajèt che volava via per la strada della vita! Parlo della Linota, lemma piemontese, in italiano lignota, dal francese linotte, anticamente linot, deriva da lin, lino, nome dell’uccello fanello, perché l’uccello è ghiotto dei semi di lino. In piemontese il fanello viene detto anche fanét o giajét, un piccolo passeraceo della famiglia fringillidi, Acanthis cannabina, comune in Italia ed in Piemonte, si trova spesso al margine dei boschi. Il maschio adulto, in primavera, presenta un piumaggio di colori sobri, con un largo spazio sulla fronte e uno sul petto, a forma di ferro di cavallo, di color cremisino. Il fanello ha un canto dolce, piacevole, ed è capace di imitare il verso di altri uccelli e per questo che una volta veniva ibridato, come per i cardellini con i canarini per generare dei soggetti dai bellissimi gorgheggi. Il nome fanello deriva forse da faginello, derivato dal latino fagus, faggio, alberi presso cui dimora.

Favria, 17.07.2020 Giorgio Cortese

Commenti