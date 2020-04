Leggere per evadere dalla finestra chiusa.

Chi ha la passione della lettura lo sa già: i libri sono degli oggetti preziosi. I colori di copertina, il profumo delle pagine, la loro collocazione nella libreria di casa. Tutto ha un senso ben preciso. i libri sono in grado di emozionarmi, consolarmi e rilassarmi in questo periodo di epidemia e mi aiutano a migliorare la mia vita. Leggere è senza dubbio il modo più produttivo di regalarmi un momento di fuga dalla realtà in questi giorni, settimane presi a combattere da casa il coronavirus. Leggere è un po’ come un lavoro o uno sport, più lo si fa e più si diventa bravi e si acquisisce esperienza e poi viene come naturale scrivere. Bisogna solo avere un po’ di pazienza, tanta costanza e, soprattutto, iniziare a leggere con la storia e il romanzo giusto. Insomma la lettura mi rilassa e mi favorisce il sonno e a differenza delle medicine non ha controindicazioni o effetti collaterali e poi i libri costano assai di meno delle medicine e, sebbene questo non sia sempre vero soprattutto per alcuni tipi di testi, esistono pur sempre le biblioteche come quella di Favria G. Pistonatto dalla quale, previa iscrizione si potrà usufruire gratuitamente, oppure il prestito tra amici. Che belli i libri che si possono riutilizzare più e più volte, e non scadono mai, li posso scegliere liberamente e senza ricetta; la scelta è pressoché infinita e adatta a ogni caso, insomma, a ben cercarlo, c’è sempre un libro che sembra scritto appositamente per me ed è li che aspetta di essere letto. Poi che bello immedesimarmi nei protagonisti di un romanzo, e nelle loro vicende. Il libro mi fa indossare di volta in volta i panni di una donna, di un uomo, di un bambino, di un anziano e mi coinvolge facendomi partecipare alle emozioni e ai turbamenti di un adolescente e a una crisi di mezz’età. Per di più, quando sono coinvolti da una storia, divento io stesso medico assieme a un medico, e così archeologo o, magari un bieco manager o uno spietato agente segreto. Da ogni libro apprendo nuove parole o nuove nozioni di storia o di geografia immergendomi magari nell’Antica Roma, nei tempi della colonizzazione inglese dell’India o nell’attuale America latina. Viaggio mentalmente, ed il libro mi trasporta di qua e di là, assumendo punti di vista diversi, scavando nella psicologia dei protagonisti e di conseguenza questo mi aiuta a comprendere meglio le persone in carne e ossa. Probabilmente imparo anche anche a farmi comprendere meglio dalle persone, perché, con tutti gli alter ego che ho incontrato nel mondo di carta, che prende origine e spunto da quello reale. Che bella la lettura alla finestra in questi giorni che non posso uscire, sono abbondantemente uscito dal mio Comune, Regione e dall’Italia e poi ne sono rientrato senza esibire nessun documento giustificativo e senza prendermi nessuna malattia, ecco queste sono le emozioni nascoste, che apro leggendo semplici pagine di un libro corteccia d’albero che con le sue radici nutre e racchiude la storia.

Favria 13.04.2020 Giorgio Cortese

Possano questi giorni di festa portarci nuova speranza per un domani migliore, con la speranza sempre nei nostri cuori. Buona Pasquetta!

