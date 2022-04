Leggere la storia del paese, d’ora in poi, sarà possibile anche ai non vedenti grazie ai cosiddetti pannelli tattili. Non solo. Ci sarà anche una “App” da installare sul telefonino: servirà da audio guida. Del progetto ne va fiera la sindaca Silvana Rizzato.

Per il Comune si trata di una iniziativa a costo zero, interamente finanziata dalla Regione Piemonte e dal Ministero delle Politiche Sociali. Un’idea per la ripartenza del turismo accessibile dopo la pandemia.