Le zucchine, una festa per gli occhi!

Le zucchine, come alcuni altri prodotti molto diffusi, fra cui i pomodori e le patate, approdarono in Spagna nel 1500 importate dalle Americhe da Colombo. Eppure fu proprio in Italia che vennero “derivate”, tramite incroci, le varie tipologie di zucchine attuali, diffuse in tutto il globo, tanto che a la zucchina si chiama così, proprio ad indicare una piccola zucca e anche in Inglese si usa la parola “zucchini”. Questa è la stagione delle zucchine, sono ortaggi che necessitano di un clima soleggiato per maturare, una caratteristica questa, indicata pure dal loro singolare nome scientifico, cucurbita pepo, laddove il greco pépon significa appunto, maturato al sole. Tuttora il Patrio Stivale è uno dei maggiori produttori al mondo di questo ortaggio. Le Cucurbita che apprezziamo dobbiamo dire grazie a Cristoforo Colombo che le scoprì il 3 dicembre del 1942 in cima a una montagna di Cuba, definì il campo “una festa per gli occhi“. Grazie ai portoghesi, le zucchine attraversano l’oceano e arrivano in Angola e Mozambico, fino in Cina. La zucchina è stata per lungo tempo snobbatadalla cucina francese, che la considerava un ortaggiotroppo acquoso ed insapore, al contrario del nostro Paese, dove essa ha iniziato ad essere largamente consumatafin dal secolo scorso, Anche in Paesi come il Regno Unito la zucchina entra in cucina verso la metà XX secolo. Già le zucche e zucchine, quanti ricordi di cibo in tavole affollate, ghiottoneria nel mio piatto. Della zucca ho sempre pensato che la sua vocazione fosse il cocchio come nella famosa fiaba, mi ricorda da bambino il Tuo fertile braccio serpeggiare l’orto, tentare un muretto ed infine avvolgere un ramo per aspirare al cielo. Se volete comprate delle ottime zucchine andate a La Borghesia a Favria, che semina, mette a dimora e vende ortaggi prodotti nella verde campagna favriese.

Favria, 13.06.2021 Giorgio Cortese

