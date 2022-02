Le veglie nella stalla

Le veglie invernali si tenevano di solito nelle stalle, il luogo più caldo della casa, grazie al fiato delle bestie che erano quasi sempre parecchie, dato che servivano per i lavori di traino e di aratura. Dopo cena la famiglia vi si trasferiva al completo e spesso si univa loro qualche vicino o qualche giovanotto che faceva la corte alle ragazze di casa. Ma anche durante la veglia, a meno che non fosse festa, i favriot non stavano mai con le mani in mano, c’era sempre qualcosa da fare. C’era chi aggiustava gli attrezzi, chi intrecciava cesti di vimini, chi faceva le scope con i rami di saggina, chi sgranava le pannocchie, la melia, chi preparava le trappole per gli uccelli da mettere presso i pagliai nell’aia, il giorno dopo…..tanti erano i piccoli lavori di tutti i giorni. Ma più di tutti lavoravano le donne che con l’inizio dell’inverno avevano rimontato il telaio e ripreso il lavoro della filatura e della tessitura, senza contare il lavoro ai ferri per le calze e le maglie di tutta la famiglia che di certo una volta non si compravano nei negozi come ora. Ma mentre le mani erano occupate in cento cose, fiorivano i racconti e le storie più o meno fantasiose sui fatti recenti o passati relativi alla comunità, ai ricordi, agli avvenimenti di guerra o semplicemente ispirati a favole o a storie di paura che incantavano soprattutto i più piccoli e i giovani intrecciavano delle tenere storie tra ragazzi e ragazze, che poi molte volte sfociavano in fidanzamenti. Una volta nei paesi, specialmente in campagna, le notti erano veramente buie, di un buio che oggi non possiamo nemmeno immaginare, e anche con la luna, chi si trovava a dover viaggiare dopo il tramonto lo faceva sempre con passo svelto e attento ad ogni rumore, che anche il rumore dei propri passi poteva dare l’impressione di essere seguiti e di avere a che fare con una masca! Così nascevano i racconti di paura che, un po’ veri e un po’ inventati, si raccontavano un inverno dopo l’altro nelle veglie, quando ancora non esistevano radio e televisione.

Favria, 24.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nel cadere nella vita ci vuole un attimo, ma l’umiltà mi pone una guancia su cui confortarmi. Felice giovedì.

Commenti