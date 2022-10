Nella giornata di giovedì 13 ottobre le Spille d’oro, come ogni anno, si sono ritrovate al cimitero ebraico di Biella per un saluto sulla tomba di Camillo Olivetti. Nella mattinata di sabato 15 ottobre, il gruppo rappresentato dalla presidente Laura Salvetti, dal vicepresidente Ermanno Lesca e dal segretario Luigi Fundarò, si è invece raccolto attorno al piccolo giardino situato nella parte sinistra del cimitero di Ivrea in cui Adriano Olivetti, imprenditore, filantropo e simbolo della città giace insieme alla sua seconda moglie, Grazia Galletti. In un’atmosfera sobria resa toccante dalle piante che abbelliscono il [...]





