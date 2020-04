Le speranze…

Le speranze le ritengo simili a dei ponti che mi permettono di avanzare verso nuovi percorsi. A volte potrà capitare che quei ponti crollino subito dopo averli attraversati oppure rimangano intatti come granitiche rampe, ma ciò che avrà importanza è che quei piccoli tratti di roccia mi avranno permesso di arrivare in posti dove non avrei mai pensato di arrivare.

Favria, 26.04.2020 Giorgio Cortese

Se mi volto indietro, vedo quel che resta del mio passato, ma preferisco guardare avanti e vivere tra i colori di nuove speranze.

