«Istà ch’a brusa, invern ch’a rusa» ossia estate che brucia, inverno che litiga, nel senso che il gelo non manca d’assestare forti batoste. Quasi sempre i proverbi racchiudono perle di saggezza popolare. A un’estate rovente come quella che si preannuncia dopo una primavera riarsa dovrebbe seguire un inverno molto rigido. Vedremo… Per ora il Piemonte è alle prese con una delle peggiori siccità di tutta la sua storia, se non altro da quando esistono fonti documentarie abbastanza precise.

Nelle cronache del passato, a dire il vero, non mancano le notizie di lunghissime arsure. Spigolando qua e là, è possibile delineare un quadro sufficientemente dettagliato degli anni in cui le condizioni climatiche non furono troppo diverse da quelle attuali. Autore della prima storia di Torino (fu edita in latino nel 1577 e ristampata a distanza di due secoli), il savoiardo Filiberto Pingone cita Gaudenzio Merula (1500-1555), medico, storico e alchimista, originario di Borgolavezzaro nella campagna novarese, per riferire di una terribile siccità «in Subalpinis», cioè nella regione piemontese, dalla fine di luglio al 7 dicembre 1438: «nulla, neppure una minima pioggia, irrigò la terra afflitta dalla sete, e non soltanto i torrenti ma anche le sorgenti si esaurirono».

1540, un anno drammatico

Da una comparazione tra le diverse fonti d’archivio, considerando gli ultimi cinque secoli, risulterebbe che gli anni più caldi in tutta la fascia alpina furono, nell’ordine, il 2003, il 1994, il 2000 e il 1540. Quest’ultimo sarebbe stato anche l’anno più asciutto del periodo. A sostenere la tesi sono cinque ricercatori di università svizzere e austriache (Carlo Casty, Heinz Wanner, Jürg Luterbacher, Jan Esper e Reinhard Böhm), autori del saggio «Temperature and precipitation variability in the european Alps since 1500» (variabilità di temperatura e precipitazioni nelle Alpi europee dal 1500), pubblicato nel 2005 dalla rivista britannica «International journal of climatology».

Nel 1542, due anni dopo il siccitosissimo 1540, furono segnalate numerose invasioni di cavallette che causarono gravi guasti alle colture. Del fenomeno parlano, fra gli altri, il già citato Pingone e Lodovico Antonio Muratori. Nel decimo volume degli «Annali d’Italia» (1749), il padre della storiografia italiana moderna scrive: «Provossi in questi tempi […] il flagello delle locuste, passate dal Levante in Italia. Erano alate e più grandi delle solite a vedersi perché lunghe un dito; volando adombravano il sole per lo spazio di uno o due miglia; e dovunque passavano faceano un netto di tutte l’erbe ed ortaglie. […] Venuto poi il verno, perirono esse locuste, ma infettando l’aria col loro fetore; e guai a chi non ebbe la cura di seppellirle».

Che la sciagura delle cavallette fosse in rapporto con l’eccezionale situazione del 1540 pare fuori di dubbio. I climatologi Gennaro Di Napoli e Luca Mercalli osservano che il fenomeno si ripresentò nel 2005, proprio due anni dopo il caldo e secco 2003, in condizioni verosimilmente analoghe a quelle del 1540. I due studiosi accennano al rapido aumento di «questi insetti nelle campagne piemontesi, con incursioni nella stessa città di Torino». «La piaga delle cavallette, a rischio cinquantamila ettari», titolava l’Ansa Sardegna, lo scorso 15 giugno, con specifico riferimento alla situazione nell’isola. C’è più di un motivo per riflettere.

Di una siccità non meno impressionante si trova traccia nel diario di Francesco Ludovico Soleri che si conserva nella Biblioteca reale di Torino e fu pubblicato nel 1969 dalla giornalista e scrittrice Dina Rebaudengo. «Dal Santo Michele [vale a dire dal 29 settembre] dell’anno 1682 sino li 29 marzo dell’anno 1683 – si legge – non vi è mai caduta né acqua né neve sopra la terra, salvo alle hore 23 di detto giorno 29 marzo che ha causato una gran carestia di vivere in tutte le parti d’Italia».

Nove mesi e mezzo senza pioggia

Tra le fonti documentarie più interessanti meritano di essere citate le note redatte nel 1733-34 dal padre Arcangelo da San Giorgio, guardiano presso il convento di San Francesco del Sacro Bosco di Ozegna. «Quello che non devo tacere perché molto rimarcabile – annotò il buon frate – si è che abbiamo passato nove mesi e mezzo senza mai vedere pioggia, e cioè dal principio di agosto del 1733 sino alli dodici di maggio 1734». I danni furono incalcolabili: ai mulini idraulici venne a mancare l’acqua, fontane e pozzi si prosciugarono, campi e prati sembravano lande sterili.

Aggiunge padre Arcangelo: «Ridotti in stato di estrema penuria erano questi miseri popoli, non sapendo più ove dare del capo per provvedersi da vivere, per non morirsene di fame. Alcuni facevano bollire il fieno secco, e di questo, non altrimenti che bestie, si alimentavano, altri procuravano di avere della crusca […], e con questo, facendosi del pane o minestra, si pascevano».

Alla magra eccezionale del Po, in Torino, nel 1893, si richiamò il «Giornale del Genio civile» di quell’anno. A provocarla fu una «straordinaria siccità protrattasi dai primi giorni di febbraio alla fine d’aprile». L’acqua del fiume decrebbe progressivamente: il 23 aprile raggiunse il livello minimo. L’Ufficio Lavori pubblici del Comune eseguì le opportune rilevazioni, cento metri circa a valle del ponte Isabella (che si trova sulla direttrice dell’attuale corso Dante). La profondità massima dell’acqua risultò di soli sessantasei centimetri, mentre la portata superò di poco i venticinque metri cubi per secondo, una grandezza decisamente piccola, però maggiore di quelle delle scorse settimane.

I record negativi

Che non ci sia da stare allegri appare evidente dalla semplice analisi di pochi altri dati. Fra il 1° dicembre 2021 e il 31 maggio 2022, il pluviometro che l’Arpa Piemonte controlla a Torino, in via della Consolata, ha registrato 94 millimetri d’acqua, un valore molto basso. Il precedente record negativo risalente al semestre fra dicembre 1816 e maggio 1817 era di 116 millimetri. È tutto detto! Se consideriamo che la media del periodo 1803-2007 è di 413 millimetri, superiore di oltre quattro volte rispetto alle grandezze attuali, si hanno ottimi motivi per non dormire sonni troppo tranquilli.

