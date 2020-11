Le signorine ortensia.

Quando viene l’inverno poi, le signorina ortensia rose ed azzurre perdono la loro chioma ma, attenzione, non rimangono spoglie come una qualunque pianta decidua. Certo sono ignude e soffrono terribilmente quali vittime designate dell’inverno crudele. Ecco allora se ne stanno lì, con i rami rigidi, offesissimi, ad aspettare la fine dell’inverno, con il primo sole, di poter generare rigogliose gemme. Gemme ovviamente chiassose e turgide, impertinenti e vistose come nessun’altra nel mondo vegetale. Cara ortensia sei la mia preferita

Favria, 16.11.2020 Giorgio Cortese

Siamo un leggero soffio di vento in mezzo a una tempesta di emozioni. Abbiamo vita breve, ma in grado di viverla nell’intensità di un attimo.

Commenti