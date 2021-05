Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Le siepi!

Camminando nel fine settimana tra i campi nella bella campagna favriese uno degli spettacoli della primavera che ogni anno colmano sempre il mio animo di stupore è la fioritura delle siepi campestri. In questo momento tra i campi, lungo i fossi noto i prugnoli che mi accompagnano come vecchi e venerabili amici. Tra qualche settimana troverò la sorpresa nella passeggiata che i loro minuscoli ma visibilissimi fiori saranno sostituiti da quelli altrettanto candidi dei biancospini, poi arriveranno le sempre stupende rose canine. All’arrivo dell’autunno le siepi torneranno a splendere grazie ai frutti neri di prugnoli ed edera, a quelli rossi di rose e biancospini, a quelli rosati dell’evonimo nelle bordure dei giardini delle case. Nella campagna ci sono pochi elementi come le siepi campestri capaci di conferire una grazia così rustica e raffinata, che mi fanno stupire in ogni stagione e che stimolano la mia immaginazione. Mi viene in mente di Leopardi quando descriveva, la siepe: “che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude…” Versi dell’Infinito che ricordiamo tutti. Ma l’umile siepe oltre all’impatto visivo ed emotivo in ogni stagione offre un habitat a innumerevoli specie vegetali e animali e protegge dall’erosione del suolo. Purtroppo anno dopo anno ne vedo sempre di meno, sono scomode ai mezzi agricoli e la loro scomparsa impoverisce il paesaggio rurale. Che belle le siepi campestri che con il loro irregolare reticolato vegetale donano un tocco di poesia anche passeggiando in una giornata uggiosa!

Favria 11.05.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno siamo noi a dipingere il quadro della nostra vita, scegliendo i colori delle nostre decisioni, giuste o sbagliate che siano.

Commenti