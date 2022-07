Da vent’anni Sogin, società di Stato controllata dal Ministero dell’Economia, ha assunto la gestione degli impianti nucleari di Saluggia (dall’Enea) e della centrale di Trino (dall’Enel). Impianti che nel secolo scorso erano stati costruiti in riva ai fiumi – la Dora Baltea e il Po -, in aree ormai unanimemente riconosciute come inidonee per lo stoccaggio di materiale radioattivo. Vent’anni: eppure, dopo avere speso almeno tre miliardi di euro (e almeno altrettanti, secondo le previsioni, saranno spesi nei prossimi anni) per “mettere provvisoriamente in sicurezza” questi impianti e costruire negli stessi siti [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.