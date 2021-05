Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Le ricorrenze del 2021, per non dimenticare!

Quest’anno commemoriamo i 700 anni della morte di Dante Alighieri, mancato a Ravenna nella notte tra il 13 ed il 14 settembre, ma ricorrono anche i 160 anni dell’Unità d’Italia, il 17 marzo 1861 ed il 150 anno del trasferimento della capitale da Firenze a Roma, 27 gennaio 1871. Ricorre anche il 75 anno della proclamazione della Repubblica, 2 giugno 1946 ed il centenario del Milite Ignoto, , un soldato mai identificato e tumulato a Roma, simbolo di tutti i caduti nella Prima guerra mondiale. Nel 1921 ci sono ben tre ben tre duecentesimi anniversari di tre personaggi letti e studiati a scuola, il poeta francese Charles Baudelaire, nato a Parigi il 9 aprile 1821, il romanziere russo Fedor Dostoevskij, nato a Mosca l’11 novembre 1821 e Napoleone Bonaparte, morto il 5 maggio 1821. Nel 1901, 120 anni fa muore a Milano Giuseppe Verdi uno dei più grandi compositori italiani di sempre conosciuto in tutto il mondo. Nel 1906, ben 115 anni fa viene fondata la Rolls Royce, storica casa automobilistica britannica fondata da Charles Stewart Rolls ed Henry Royce, oggi sinonimo di lusso ed eleganza. Nel 1911, 110 anni, 17 settembre, fa L’Italia entra in guerra con l’impero Turco, guerra di Libia, la quarta sponda e cerca di imporsi come potenza coloniale nel Mediterraneo. 80 anni fa, il 12 febbraio 1941 è stato effettuato il primo test della pennicellina su un paziente. Un momento storico da ricordare con forza visto il trionfo della medicina contro i batteri e le malattie infettive. Ma il 1941 è anche l’anno in cui il Giappone, la domenica mattina del 7 dicembre, attacca la base di Pearl Harbor nelle isole Hawaii che provocò l’ingresso nella seconda guerra mondiale degli Stati Uniti. 70 anni fa nel 1951 con l’annuncio di Nunzio Filogamo che presentava il 29 gennaio la pRima edizione del festival di Sanremo. Il 12 aprile del 1961, 60 anni fa il russo Jurij Gagarin fu il primo essere umano a volare nello spazio. 55 anni fa, il 4 novembre 1966 sarà per sempre ricordato in Italia come il giorno e l’anno dell’alluvione di Firenze. Non posso non inserire come ricorrenza una tragedia che mi aveva colpito tantissimo 40 anni fa, il 10 giugno 1981, quando come milioni di italiani siamo stati attaccati al teleschermo per assistere in diretta alla tragedia di Vermicino, quando il piccolo Alfredo Rampi, chiamato Alfredino, rientrando a casa alle sette di sera di mercoledì 10 giugno, finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 cm. Iniziava una corsa contro il tempo per salvare il piccolo di 6 anni che nelle ultime 18 ore viene seguito in diretta dalla Rai. Uno shock collettivo e per me ancora adesso un triste ricordo. 45 anni fa, il 29 luglio 1976 è una data importante nella storia dello sviluppo civile e delle pari opportunità in Italia. Il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina come ministro del Lavoro Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista, la prima donna a diventare ministro nella storia d’Italia. Il 26 aprile 1986, 35 anni fa, è il giorno del più grande disastro nucleare, a Chernobyl esplode uno dei quattro reattori della centrale situata a 110 km dalla capitale Kiev. Sono passati 20 anni quanto l’11 settembre del 2001 vennero attaccate le Torri Gemelle torri, un attacco terroristico senza precedenti che sembrò una dichiarazione di guerra agli Stati Uniti. L’11 marzo del 2011, 10 anni fa è il giorno del secondo incidente nucleare civile più grave nella storia dell’umanità dopo Chernobyl, il disastro nucleare a Fukushima, quando uno tsunami prodotto da un terremoto distrusse i generatori di emergenza che avrebbero dovuto fornire energia per controllare e far funzionare le pompe necessarie per il raffreddamento dei reattori. Certi anniversari sono molti di più a questi a mio parere meritano essere ricordati per fare memoria. La memoria è un processo selettivo che ci permette di ricordare date ed eventi, che sono importanti per la nostra Patria per creare identità e coesione tra di noi per richiamare eventi passati che nel tempo ricadono oggi nella nostra vita culturale e sociale.

Favria, 5.05.202150 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana quando smetto di sognare, smetto di vivere

Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno. Il sangue è destinato a circolare. Condividilo! Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 7 MAGGIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Commenti