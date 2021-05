Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Le radici.

Le radici, dietro ad ogni pianta, dietro a dei bellissimi fiori c’è una storia avventurosa: come è riuscita ad adattarsi a un ambiente spesso inospitale, resistendo al vento, alla salsedine, al calpestio dei visitatori, proprio come dietro ad ogni persone c’è una storia di generazioni che hanno lottato per dare un futuro migliore ai loro discendenti. Sono sempre affascinato dalle radici, mi viene in mente un verso del poeta Michelet quando affermava: “Avrei voluto esplorare, sotto la foresta di foglie superba e incantevole, la foresta delle radici: i subterranea regna, misteriosi e anche loro viventi…” Le radici non si offrono volentieri alla mia vista, con la loro rara bellezza, che deriva dalle loro forme così varie, sono fini, arricciate, sfilacciate, intrecciate o nodose , ma il loro fascino è che portano con sé il segreto della terra, delle profondità, mi parlano di un mondo di cui conosco poco. La scienza, mi insegna che le radici permettono alle piante anche di accumulare riserve, di comunicare tra di loro attraverso associazioni simbiotiche formando vere e proprie comunità vegetali e persino di creare un suolo vivente. Le radici le noto, come tutti solo quando pianto degli arbusti, travaso dei delle piante dai vasi o una tempesta li sradica, dal suolo, e conservo ben vivo nella memoria quando venne scradicato il secolare cedro nel parco Martinotti a Favria. Quando guardo un giardino, so che là sottoterra, in Primavera c’è tutto un fervore di radici che si allungano nel buio e scandagliano il suolo senza sosta, di micorrize che creano arabeschi e geografie inaudite. Un mondo parallelo, brulicante di vita e necessario. Che bello il creato!

Favria, 21.05.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Oggi i presunti grandi si sentono grandi solo perché noi siamo in ginocchio, coraggio alziamoci e non buttiamoci giù! Felice venerdì

Commenti