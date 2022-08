Le radici

In estate quando contempliamo la chioma fiorita degli alberi, ed in autunno, i grappoli pesanti di una vite o la tavolozza di colori delle arance o dei cachi, non devo mai dimenticare che questo splendore è reso possibile solo dalle radici invisibili e nascoste nel terreno.

Questo mi porta a riflettere quanto, noi dobbiamo nella nostra vita quotidiana agli ignoti operatori che reggono l’erogazione dell’elettricità o dell’acqua o coltivano campi lontani o preparano nel chiuso di officine i più svariati utensili. Nella vita di ogni giorno per recuperare ciò che ho ripreso, ho dovuto prima perdere quel che ho perso.

Oggi per essere felice, ho dovuto essere prima ferito nell’animo su ciò che ritenevo giusto e prezioso.

Nella vita si scopre sempre tardi che non si gode bene del goduto, se non dopo averlo patito.

Nella vita la luce della speranza brilla ancor più quando sboccia dalla tenebra della disperazione.

Favria, 25.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Vieni a donare il sangue tutto per amore e niente per ricompensa. Felice giovedì

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo oggi a FAVRIA VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

