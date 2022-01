Le piche ridono del gatto Toki.

Una di queste mattine, sul fare del giorno, quando le nuvole fanno da corona alle vicine montagne al sorgere del sole, il gatto Toki va a caccia. Lesto e ardimentoso si arrampica con scatto agilissimo su di una siepe che ondeggia lievemente sotto il suo peso per ghermire un passerotto. Il passerotto si sposta su di un esile ramo e Toki rimane a guardalo da lontano. Ma su una vicina quercia due gazze, le piche, le guardano curiose e con il loro verso ciarliero sembrano irridere al suo insuccesso. Il gatto Toki sdegnato, sale su di un muretto e con passo guardingo si allontana dal ciarlare delle gazze che per un poco lo seguono quasi a parlare del suo insuccesso. momentaneo Ho chiamato le due gazze con il lemma latino pica, nome con cui vengono identificate per parlare del mito greco narrato dal poeta latino Ovido nella Metamorfosi dove narra delle nove figlie, le Piche, del re di Tessaglia Pierio, che ebbero la presunzione di sfidare la Musa Calliope in una gara di canto. Esse perdettero questa gara e furono trasformate in gazze dalla Musa, vedendo allora le mani delle proprie unghie spuntare delle penne, le braccia coprirsi di piume, e l’una all’altra e sporgere dal volto un becco rigido e adunco. Anche Dante le cita nella Divina Commedia nel primo Canto del Purgatorio. Pensate che dalla parola pica deriva il termine picacismo, che è una alterazione del senso del gusto, disturbo alimentare che porta il desiderio di mangiare sostanze non nutritive, non commestibili o di cattivo sapore. Oggi purtroppo esiste un picacismo nell’informazione, nel senso che sui media e nei social si ingolfano di riviste scandalistiche, si gustano i reality show, o delle fandonie pazzesche, delle bufale illeggibili. Qui oltre a perdere il gusto si arriva al disgusto.

Favria, 22.01.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Difficilmente ci sediamo sulla panchina dell’umiltà. Personalmente conosco delle persone che riescono perché comprendono la fatica nello stare sempre in piedi. Felice sabato

