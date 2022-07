Le parole pesanti e pensanti!

Vi siete mai domandati quante parole pronunciamo ogni giorno. Fare un calcolo non è facile. Secondo esperti di parte, pare che le donne siano più prolisse di noi maschietti e ne usano in media ventimila parole al giorno contro le settemila di noi uomini. Mah, parlo per me, penso di farne anche di più, come tutti, dato che oggi con i cellullari e messaggi vocali di parole ne facciamo tante confrontandoci con i nostri simili anche se oggi la memoria numerica l’abbiamo già persa perché affidata ai telefonini. Ora stiamo perdendo anche quella semantica, usiamo un numero sempre minore di parole. Chissà quante parole ci potrebbero essere da quelle che ho pronunciato dalla mia nascita fino ad oggi se le riunisco in un libro e poi chi mai leggerebbe un libro simile! Nella nostra vita le parole hanno il potere di distruggere e di creare, quando le parole sono sincere e gentili possono cambiare il mondo e l’atteggiamento delle persone che incontriamo, Le parole cantano, feriscono, insegnano. La ferita provocata da una parola non guarisce ma altre parole la leniscono. La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello, le parole si parlano, i silenzi si toccano. Vi siete mai domandati quanto pesano le parole? Ogni giorno le parole che pronunciamo possono essere o pesanti come macigni o leggere come le piume. Le parole sono proprio una bella invenzione che poi hanno permesso la nascita della scrittura. Certe parole sono caldi abbracci di speranza e gioia, mi accarezzano l’intimo del mio animo e mi sostengono nel mio quotidiano cammino, altre parole pronunciate con astio, sono pesanti e grevi nel mio animo. Purtroppo certe persone dimenticano che c’è sempre tempo per lanciare una parola, ma non sempre per riprenderla. Certe parole sono false come una monetà da tre euro altre sono codarde perché pronunciate alle spalle e allora come le piume della codardia svolazzano via e di loro non presto la minima attenzione. Certe persone usano sui social commenti indignati su commenti idioti su commenti tristi, sono parole vuote e pesanti che vanno subito a fondo nell’oblio del tempo. Ogni tanto incontro persone che usano parole rotonde e luminose come “Buongiorno, Brunasera”, e mi sembra di sentire la fragranza della fresca brezza del vento del mattino e nessuna menzogna. Nella vita quotidiana le parole, prima di avere un significato, hanno un peso, un odore, un sapore, un suono e persino una risata tutta loro. Le nostre emozioni stanno nelle nostre parole come uccelli impagliati. Dentro la lingua dei neonati le sillabe sono ancora canto e suoni inarticolati, poi crescendo viene anche per loro il tempo di prendere la farina delle parole e fare il loro primo pane. Certi giorni penso che le mie parole sono simili a dei giganti quando mi fanno un torto, e come nani quando mi rendono un servigio e non rifletto che la parola è per metà di colui che parla, per metà di colui che l’ascolta, e si le parole fanno un effetto in bocca e un altro negli orecchi. Non esiste una magia come quella delle parole, trasmettono idee ed infondo passione, sono una potente vitamina nell’animo. Certe parole sembrano possedere un potere magico formidabile, e nella storia umana migliaia di uomini si sono fatti uccidere per parole di non hanno mai compreso il significato, e spesso anche per parole che non hanno nessun significato. A volte scrivo una parola, e la guardo, fino a quando non comincia a splendere come una lucente stella nella pagina bianca. Certe parole non sono azioni, ma qualche volta una buona parola vale quanto una buona azione ed allora divengono simili a squadre di soccorso quando ti vengono pronunciate ed hai l’animo greve di preoccupazioni. Per una parola un uomo viene spesso giudicato saggio, e per una parola viene spesso giudicato folle. Dunque dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo. Bisogna assomigliare alle parole che si dicono. Forse non parola per parola, ma insomma ci siamo capiti. Scusate se ho tentato di raccontare qualcosa, ma adesso ammutolisco perché mi sono accorto di non avere detto ancora niente. Nel mio animo le parole non riescono a zampillare fuori e rimangono dentro di me facendosi beffa delle parole non dette. Che forza le parole sgorgano dall’animo passano dalle bocche, s’infilano negli occhi e li posso restar ferme una vita intera.

Favria, 8.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno la vita è simile ad un arazzo che ricamo giorno dopo giorno con fili di molti coloro. Alcuni sono grossi e scuri, altri sottili e luminosi, ma sono tutti importanti. Felice venerdì

Cerchiamo Persone che Amano la propria Vita pensando spesso a quella degli Altri. Se ancora non sei donatore, pensaci, ma non con la testa, con il cuore. Ti aspettiamo mercoledì 13 Luglio ore 8- 11,20 a Favria, cort.int Comune. Per info e prenotare cell.3331714827. Grazie del Tuo aiuto, anche solo nel diffondere il messaggio

