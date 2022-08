Le parole intraducibili: “Saudade“.

Significato: sentimento di nostalgia, malinconia, anelito, mancanza.

Etimologia: voce portoghese, derivata di soledade ‘solitudine’, a sua volta dal latino solitas, col medesimo significato.

Questa parola l’ho scoperta durante una serata in compagnia di una famiglia brasiliana, amici, che mi aveva invitato a cena per gustare un loro piatto tipico…. No, non è vero mi hanno fatto la pizza… ma aveva tutta la saudade del caso credetemi!!

È forse la più celebre fra le ‘parole intraducibili’, interessante è anche un altro significato che questa parola assume nella varietà brasiliana del portoghese: infatti, oltre ad essere usata per un familiare assente di cui si sente la mancanza, identifica anche un tipo di canzonetta cantata dai marinai in alto mare, cosa che probabilmente è strettamente legata alla sfera della solitudine.

L’interminata lontananza da casa conosciuta dai marinai finisce per scavare i caratteri dei popoli che vivono il mare – così come le espressioni che più spesso portiamo in volto finiscono per scavare e diventare il nostro volto stesso.

Curioso che esista anche una stradina a Lisbona chiamata proprio Rua da Saudade, chissà che davvero non basti passare in quel vicolo per provarla!

Commenti