Le parole intraducibili: Poronkusema (finlandese).

La distanza che una renna può percorrere con tranquillità prima di riposarsi.

Questa è una delle storie più belle che vi racconterò.

Un conoscente, collaboratore professionale, non che una persona preziosa per quante cose può raccontare di vita vissuta, un giorno mi parlò di come conobbe la moglie.

Erano i primi anni ’70, due amici in vacanza in Finlandia incontrano su un traghetto, che conduceva da una piccola isoletta caratteristica alla terra ferma, due splendide fanciulle … che cosa lo scrivo a fare…

Cupido malizioso e dispettoso era già dietro l’angolo che incoccava una freccia!!

Il traghetto comprendeva oltra alla traversata una cena e della musica ballabile e qui inizia tutto…. Loro ballano chiacchierano nell’inglese più improbabile di questo mondo eppure si capiscono!

La freccia va a segno!

I ragazzi scendono dalla barca, è notte inoltrata e prendono un bus verso…. Non si sa! Una destinazione incomprensibile spersa per le campagne dell’entroterra lappone e tutto questo solo per accompagnare a casa le ragazze e riuscire ad estorcer loro il numero di telefono, di casa!

Questo accade.

Divertentissimo come poi in piena notte siano riusciti a tornare nella città dove avevano alloggio ma questa è un’altra storia che vi racconterò un’altra volta.

Voi potete immaginare negli anni ‘70 quanto costasse una telefonata Italia-Finlandia?

TANTISSIMO!!!!

Eppure la volontà e l’amore han fatto sì che oggi 2022 queste due anime innamorate siano ancora assieme con una relazione intensa e premiante che ha regalato loro figli, nipoti, una casa, un’attività che perdura da molti anni ecc ecc…

Ma cosa c’entra la nostra parola intraducibile di oggi….

C’entra perché per entrambi la difficoltà nel sentirsi o vedersi non è mai stata enorme anzi si sentivano con il cuore a un tiro di schioppo o … con il cuore alla distanza che una renna può percorrere con tranquillità prima di riposarsi, Poronkusema etäisyys!

Grazie con tutti il mio cuore a Romano per questa condivisione meravigliosa che mi commuove ogni volta.

