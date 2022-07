Le parole intraducibili: “Hoppipolla” (islandese).

Significato: Saltare nelle pozzanghere

Etimologia: La parola in questione appartiene alla lingua parlata nella terra del ghiaccio.

L’islandese è una lingua del ceppo germanico, che ha conservato le declinazioni, una debole e una forte, e tutti e tre i generi grammaticali, maschile, femminile e neutro.

Il termine è hoppipolla è una parola composta, formata dal verbo hopa ‘saltare’ e il sostantivo poll cioè ‘pozzanghera, stagno, vasca, palude’, uniti dalla preposizione ‘i’, che in italiano è traducibile con ‘in’ (che si costruisce proprio con l’accusativo).

Come si può facilmente intuire, il verbo islandese è molto simile all’inglese to hop , che ha anche il suo stesso significato, ‘saltare’; il sostantivo maschile poll , invece, è proprio il corrispondente dell’inglese pool ‘piscina, pozzanghera, stagno, palude’. Una piccola curiosità è che il termine inglese pool, proprio con il significato di palude, veniva utilizzato anche per formare toponimi, come Liver-pool, funzione che, invece, non svolge il corrispettivo nell’islandese.

Hoppipolla non è ancora stata registrata nei dizionari, ma sul web ha già trovato una grande diffusione, spesso anche associata al fenomeno d’animazione che da qualche anno spopola tra i bambini “Peppa Pig”, a cui piace molto “saltare nelle pozzanghere di fango” o, in inglese, “to jump in muddy puddles” o, se vogliamo dirlo con una sola parola, “hoppipolla.

E in effetti, vi devo dire che, grazie a mia figlia ho riscoperto l’arte di mettermi due stivali e giocare sotto la pioggia e perché no finire con i piedi nelle pozzanghere ridendo e schizzando pioggia dappertutto.

Perché poi si sa ai grandi si deve dare ascolto e non era proprio un grande della nostra lingua italiana che diceva:

“Bisogna prendersi cura del bambino che c’è in noi!”?

Direi che a Pascoli si può dar ascolto, no?!

