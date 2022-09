Le parole intraducibili: Cafuné (Portoghese)

La parola “cafunè”, di origine brasiliana, potrebbe essere usata per spiegare al partner che siamo in vena di una coccola precisa: le carezze ai capelli.

Che fortuna per una come me trovare in Liguria un angolo di Brasile!!

Un chiringuito in spiaggia gestito da sole ragazze di cui la “barmate” (femminile singolare di barman) è una ragazza di Recife di nome Hebe che sa fare una caipirinha alla maracuja che ti porta in paradiso!

Dopo questo preambolo immaginate il tramonto sul mare, uno sdraio sulla battigia, l’andirivieni delle onde e la persona che amo di più al mondo accoccolata sulle mie gambe.

Ero lì che accarezzavo i riccioli di mia figlia ed Hebe dopo aver saputo della mia passione per le parole ma anche per le lingue e culture straniere (non che per il cibo!) mi spiega che il gesto che sto facendo ha un suo vero e proprio termine particolare in portoghese/brasiliano:

Cafuné!

Questo termine, infatti, indica l’atto di passare le dita tra i capelli della persona amata, al fine di farla sentire felice e al sicuro.

Ed era perfettamente centrata con il momento e con l’azione che stavamo vivendo.

Adoro queste casualità.

Io che cerco sempre il mio posto nel mondo questi istanti mi fanno capire che non c’è un vero e proprio “posto” dove stare, il nostro posto è “accanto” a qualcuno, indipendente dalla geolocalizzazione.

E… “accanto” è un posto per pochi!

