Le parole intraducibili: Break a leg (Inglese)

Qualche tempo fa mi è capitato di parlare della mia situazione lavorativa un po’ complicata e precaria con Mr C. signore Gallese, mio collaboratore, (vi ho già parlato di lui, e se vi siete persi il post … andatevelo a rivedereeeeeee) ed esprimere alcune mie preoccupazioni….

Lui con tutto il suo aplomb molto british mi disse : “Come on, don’t fret. Break a leg ”!

Immaginate la mia faccia!

Ma come …. rompiti una gamba!!!!

No amici non vuol dire quello , cioè se tradotto letteralmente sì, ma quando in inglese si augura a qualcuno di “rompersi una gamba” non gli si sta auspicando il peggio, ma buona fortuna.

L’espressione ironica viene usata soprattutto a teatro. L’origine di questo modo di dire è incerta, ma una delle teorie più accreditate fa riferimento alla linea che divideva il palco dal dietro le quinte che era nota come “leg” o “leg line”. Superarla (to break) significava far parte dello spettacolo, esibirsi di fronte al pubblico e, di conseguenza, essere pagati. L’equivalente in italiano di: “In bocca al lupo”.

