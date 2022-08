Le parole intraducibili: “Batracomiomachia”. In ferie con mia figlia… stiamo per attraversare l’Aurelia e ci sfreccia davanti un’auto con finestrini giù una canzone a tutto volume che subito non riconosco e quindi inizio a canticchiarmi in testa quelle due strofe che ho sentito nel tentativo di di arrivare al titolo.

Per assurdo di recente gli anni 90 sono ritornati prepotentemente nella mia vita, non che se ne fossero mai andati definitivamente è che ultimamente sono davvero presentissimi.

“Che notte mi ci vuole un caffè… Che notte Tavor gin e perché…”

Alla fine… l’illuminazione la canzone è “La battaglia del sesso” di Raf e la cosa divertente è che io la ascoltavo quando avevo praticamente l’età di mia figlia.

In quel tempo si andava in montagna nel biellese a casa dei nonni si superava Biella e su verso un paesino che si chiama Favaro poco sotto Oropa, si andava spesso a vedere il famoso Rally della lana, dove in alcuni punti strategici si potevano vedere arrivare i Delta e le Cosworth a tutta velocità in totale sicurezza.

Ricordo perfettamente l’audiocassetta che mamma adorava e mio padre invece detestava proprio di Raf che conteneva anche questo brano. Ed io in tutto il candore dei miei quattro- cinque anni un giorno a bruciapelo chiesi: che cos’è il sesso? E loro si guardarono un po’ sorridendo risposero semplicemente “Papà è di sesso maschile mamma di sesso femminile.” e non ne parlò più.

In tutto questo cosa c’entra la parola batracomiomachia??

Centra eccome perché viene inserita nel testo della canzone!

“Ehi!

È una batracomiomachia

Lo sai anche tu

Baby, ma non eri la mia?”

Ora mi viene più voglia di parlarvi del testo della canzone che era davvero lascivo, tendenzioso e chi più ne ha più ne metta tipico degli anni 90 dove il cellulare non esisteva e i giovani praticamente per passare il tempo facevano solo quello … facevano l’amore….

Il punto è che non vorrei un ban e quindi vi parlerò della parola misteriosa di oggi.

Batracomiomachia: è un poemetto giocoso di 303 versi, attribuito dagli antichi a Omero, che descrive scherzosamente, ma con stile colorito epico, la battaglia delle rane e dei topi che sono alla fine sterminati dai granchi mandati da Zeus.

In buona sostanza è una contesa vana e ridicola per futili motivi.

Ora vi vorrei tutti su Spotify a riscoprire il brano e abbandonare un po’ il cellulare.

