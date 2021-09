Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Le parole dei Rasenna ancora oggi usate in italiano.

I Rasenna era il nome con cui gli Etruschi designavano sé stessi, secondo la testimonianza di Dionisio di Alicarnasso. La parola rasna in alcuni testi etruschi è da considerare come un etnico, in altri è un gentilizio. I Romani erano soliti utilizzare i due nomi Etruria e Tuscia con riferimento alla regione etrusca corrispondente all’odierna Toscana. Infine i Greci chiamano il popolo etrusco con il nome di Tirseni o Tirreni. Invece, la denominazione utilizzata dagli stessi Etruschi è quella di Rasenna/Rasna. Secondo Erodoto, storico greco del V secolo a.C., il popolo proverrebbe dalla Lidia Asia Minore, e sarebbe giunto in Italia con Thyrsenos, figlio del re della Lidia, per Dionisio di Alicarnasso, storico greco dell’epoca di Augusto, gli Etruschi sarebbero originari dell’Italia. L’italiano deriva dal latino, ma alcune parole latine derivano dalla lingua etrusca. Gli Etruschi, popolo dell’Italia antica che abitò fra la Toscana, l’Umbria e l’alto Lazio, e che nel VII secolo, ebbe una profonda influenza sul popolo romano e arrivò persino a fondersi con questo, quando nel 396 a.C. Roma conquistò l’etrusca Veio. Nonostante di solito si pensi a questo popolo dell’italia centrale come a una civiltà scomparsa che non ha lasciato molte tracce, in realtà la lingua etrusca è sopravvissuta in molte iscrizioni e con diversi vocaboli che usiamo in italiano. La parola atrio di derivazione latina, pare che a sua volta derivi dall’etrusco athre, termine che indicava uno spazio ampio. Infatti, furono gli Etruschi che introdussero in Occidente e quindi in Italia quel tipo costruttivo della casa, tanto che l’atrio di gran lunga più comune rinvenuto negli scavi di Pompei è detto appunto tuscanicum. La parola istrione deriva dal latino histro, mimo o ballerino, a sua volta dall’etrusco hister, derivante dal toponimo Histria, la regione confinante con l’Illiria da cui si dice venissero i primi commedianti. In origine, infatti, venivano chiamati istrioni gli attori etruschi giunti a Roma che, non parlando il latino, si limitavano a rappresentare spettacoli di pantomima, danza, e musica. In seguito, furono così chiamati dai romani tutti gli attori, dalla tragedia alla commedia. Pensiamo al termine persona che il latino aveva anche il significato di maschera teatrale, pare che sia derivato dal greco pròsopon, viso, attraverso l’etrusco phersu, maschera. Secondo alcuni studiosi la parola popolo dovrebbe derivare dall’etrusco puple o puplu poi in latino populus per indicare la collettività organizzata. La parola antenna deriva dalla voce etrusca antithemna in origine lunga asta di legno che, fissata trasversalmente all’abero sosteneva la vela latina. La parola oggi molto usata di satellite deriva dal latino satelles, guardia del corpo, di probabile origine etrusca. La voce italiana raggio potrebbe derivare dall’etrusco rahdia, che significava spina, punteruolo, bastoncino. Altro non era che il radius latino, cioè un ramo, un bastone, bacchetta appuntita. Poi raggio luminoso, raggio d’una ruota perché irradia dal centro come i raggi dalla sorgente di luce e raggio d’una circonferenza. Anche la parola vernacolare ha una origine latina, mutuato dall’etrusco al latino vernaculus, domestico, da verna o vernacolo che nell’antica Roma, era lo schiavo nato in casa del padrone e quindi a lui più familiare e affezionato che lo schiavo comprato. Poi che dire la parola mondo dal latino mundus, universo” in età imperiale e poi terra”contrapposta a cielo. Il termine latino, secondo alcuni, indicherebbe sì il mondo, ma anche gli inferi e i corpi celesti e deriverebbe dall’etrusco muth che a sua volta significa buco, fossa. Non sembrerebbe, invece, legato a mundus nel senso di pulito, probabilmente di origine etrusca, ma al senso originario di ornamento al quale si ricollega il termine greco kòsmos. Trionfo deriva dal latino antico trionfante, probabilmente una parola in prestito via etrusco dal greco thriambos, un inno a Dioniso e infine il toponimo di Roma, da Ruma, da Rumon, il nome con cui gli Etruschi chiamavano il fiume Tevere. La parola palazzo, palato e palatino uno dei sette colli di roma deriva da una divinità romana mutuata dagli etruschi Impallidisce, divinità di pastori, greggi e bestiame. Considerato maschio da alcune fonti e femmina da altri, Impallidisce può essere singolare o plurale in latino e si riferisce almeno una volta a una coppia di divinità. In suo onore si teneva in Roma le feste di Pales, chiamate Parilla il 21 aprile ed era legato alla fondazione di Roma. Vi saluto come gli antichi etruschi alzando leggermente il braccio e vi dico ciao alla veneziana

Favria, 19.09.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. La felicità consiste nelle personale capacità di amare la vita. Felice domenica.

Stupirsi ogni giorno vuol dire apprezzare le meraviglie che la vita ci dona. Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti