Le nostre piccole paure

La paura in questi giorni di incertezza aggredisce tutti. I coinvolti non sono solo certe categorie di persone, gli ansiosi o gli ipocondriaci. Tutti noi rischiamo di trasformarci in vittime del panico, quando messi improvvisamente di fronte a un pericolo senza volto, allo spettro della malattia e della morte, ad emergenze e indizi di stravolgimenti sociali ed economici. Oggi Vi parlo di una paura, anzi un timore subdolo che riduce le adesioni degli aspiranti donatori di sangue. Potrei dire che donando il sangue si fa comunque un regalo e che ogni regalo per avere valore deve costare un po’ di sacrificio. Talvolta si dona il superfluo, ma col proprio sangue si regala una parte di noi, una parte, significativa ed importante. Regaliamo qualcosa che è nel nostro piatto, non regaliamo quello che cade casualmente dal piatto. Purtroppo le paure nel venire a donare sono la paura dell’ago. Vi posso assicurare che dopo 120 e più donazioni l’abilità del personale sanitario è solitamente molto elevata. A ciò si aggiunge la qualità degli strumenti che rendono il procedimento tranquillo. Il prelievo è un’operazione tranquilla. Se si supera tale paura il fastidio dell’ago. Motivati dal fare del bene, ecco che questo ago conferisce un plus valore alla donazione, aumentando il peso specifico del regalo! Molti potenziali donatori e anche dei donatori mi ha detto in questi anni di avere timore della vista del sangue e girano lo sguardo dall’altra parte. Voglio solo ricordare che durante il prelievo non c’è “spargimento di sangue”. In ogni ogni caso il tubicino di collegamento del sangue alla sacca in cui scorre è opaco e non evoca alcuna immagine cruenta ed Il materiale utilizzato per il prelievo è rigorosamente sterile, monouso, a perdere. Io ho grande fiducia dell’equipe del prelievo, trovandolo sempre in questi anni molto preparate, Ne mi è mai venuta la paura di svenire dopo la donazione. Appena donato mi fermo sul lettino tranquillo dopo la donazione almeno qualche decina di secondi almeno in posizione assisa per favorire il normale adattamento pressorio e poi prima di fare colazione post donazione bevo un sorso d’acqua per ristabilire la perdita di liquidi avvenuta. Voglio tranquilizzare che poi dopo la donazione uno non deve sentirsi obbligato a tornare a donare, come gruppo sollecitidiamo la donazione per chi è idoneo ma non obblighiamo nessuno. Tutto è demandato alla personale sensibilità e all’etica della responsabilità. chi supera le piccole paure che sono dentro noi stessi finisce col costruire una personalità più forte e strutturata. E’ una gran soddisfazione battere le paure e diventare artefici come donatori della cura delle malattie restituendo il significato profondo che gli appartiene, al dono del sangue.

Voi cosa aspettate a donare o diventare donatori.

Favria, 26.04.2021 Giorgio Cortese

Ti aspetto a Favria VENERDI’ 7 MAGGIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione preferibilmente entro mercoledi’ 28 aprile . Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio.

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi.

