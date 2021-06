Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Le nostre comuni radici.

27 giugno SS. Pietro e Paolo

Carissimi la tradizione della Festa Patronale SS Pietro e Paolo a Favria è, da sempre, un momento molto importante per tutta la nostra Comunità e ci dà sempre un genuino senso di appartenenza sia che siamo nati a Favria o pervenuti da altre Comunità. La Festa Patronale cade in questo difficile momento di lenta ripresa dal periodo di emergenza da coronavirus per ripartire. Questa mancanza non deve farci dimenticare che la Festa Patronale ha il potere di riportare alla mente di tutti quanti noi sentimenti, ricordi e tradizioni che ci accompagnano nella nostra vita, che ci spingono a onorare le nostre origini e tradizioni popolari. Mi auspico che rimanga sempre viva nei nostri animi e che riusciamo a trasmetterla ai giovani e a chi viene ad abitare a Favria perché non si disperda questo importante patrimonio di tradizione popolare e devozione. Il futuro della nostra amata Comunità passa inevitabilmente dalla preservazione della sua memoria storica, le nostre comuni radici per affrontare bene il futuro. Auguro a tutti una serena e felice festa patronale.

Favria, 27.06.2021 Giorgio Cortese

Buona domenica. Dovremmo vivere ogni giorno come fosse una festa, perché ogni giorno riceviamo un regalo: un buono di 24 ore da spendere come meglio possiamo. Felice Festa Patronale di SS. Pietro e Paolo a tutti i favriesi

