Le migrazioni

Le migrazioini umane a volte nella storia sono state provocate da eventi naturali, come i Cimbri e Teutoni che provenienti dalla lontana Danimarca arrivarono fino nella pianura padana scontrandosi con i Romani, oppure la Grande Seca brasiliana negli anni Settanta dell’Ottocento o il Dust Bow, conca di polvere, che colpì con particolare veemenza gli stati dove si estendono le Grandi pianure: Colorado, Kansas, New Mexico, Texas e Oklahoma negli anni Trenta del Novecento. Prima gli irlandesi emigrati negli Usa e che a metà dell’Ottocento con la peronospera della patata aveva provocatro una carestia chiamata la Grande Fame. Andando indietro nella storia famosa è la migrazione dei Goti che chiesero protezione per entrare nell’impero data la forte pressione esercitata su di loro dagli Unni. L’imperatore Valente riteneva i Goti una banda di straccioni e costituisse un pericolo dato che nel 376 a Marcianopoli più di 5mila Romani guidati dal comandante Lupicino furono uccisi. Lo scontro tra Valente e i Goti avvene ad Adrianopoli nel 378 e si concluse con una nuova, sorprendente s confitta dei Romani e c on la morte dello stesso Valente. Secondo lo storico romano del tempo Ammiano Marcellino, si stava a prendo la strada che avrebbe portato alla rovina dell’Impero romano. In effetti si trattò della prima invasione di massa di barbari oltre il limes. ivasione, che, cento anni più tardi, si concluse con la caduta del’Impero d’Occidente. Dopodiché, trascorsi altri due secoli, anche il predominio dei Goti venne meno per l’arrivo dal Nord di un altro popolo di migranti, i Longobardi che invasero la penisola italca. In epoca moderna assistiamo con la scoperta nel 1545 delle ricchissime miniere di argento di Potosí, odierna Bolivia, che nel volgere di un cinquantennio divenne una delle città più popolose e più ricche dell’emisfero occidentale, superata solo da Londra e Parigi. Per lo sfruttamento di quelle miniere il viceré Toledo escogitò un sistema di reclutamento che coinvolgeva circa quattordicimila indios, importati per un tempo di dodici mesi ogni sette anni, da centoventicinque comunità sparse in una fascia dell’altopiano del Perù lunga 1.400 chilometri e larga 400. Un sistema che resterà in vita per due secoli e mezzo finché non verrà abolito da Simón Bolívar nel 1825. Allota nel Cinquecento gli sopstamenti delle popolazioni venivano decisi per una politica di miglior controllo di una popolazione tradizionalmente abituata a vivere dispersa su enormi e spesso impervie estensioni nel Nuovo mondo, poi per assicurare la conversione e l’indottrinamento ed infine per raccogliere maggiori tributi. In Europa dopo la Guerra dei Trentanni, 1618- 1648, in Germani si sperimentò un nuovo fenomeno migratorio detto DrangnachOsten, la spinta verso Est, cioè l’espansione tedesca oltre l’Elba che pure affondava le sue radici nell’Alto Medioevo. Dopo la guerra dei Trent’anni, si sviluppò gradualmente una migrazione organizzata e finanziata da principi, vescovi, ordini religiosi, fatta di contadini tedeschi che si spostavano oltre i confini orientali. Questo movimento fu incoraggiato da Caterina di Russia che, negli anni Sessanta delSettecento, finanziò l’insediamento dei coloni fornendoli di attrezzi, bestiame, sementi e concedendo vasti appezzamenti di terreno in proprietà. Questa migrazione vincente e si si protrasse per decenni. Gli immigrati tedeschi, avevano dalla loro parte una importante innovazione tecnologica, erano provvisti dell’aratro pesante a ruote con coltro e vomere, avevano grosse scuri con c ui disboscare f oreste a ssai impegnative e dissodare, per messa a coltura, terreni tra i più pesanti. Questo successo migratorio venne ripreso nel Novecento dal Partito nazionalsocialista di Adolf Hitler che teorizzava l’allargamento della razza tedesca verso est. Altre migrazioni furno dei genocidi di massa, come quello degli Armeni nell’impero toomano ad opera dei giovani turchi, dal 1912 fino al 1922. Poco tempo dopo, fu l’Unione Sovietica staliniana a provocare uno tra i più giganteschi spostamenti forzati di popolazioni ben descritti da Aleksandr Solženitsyn, ArcipelagoGulag, la descrizione minuta delle condizioni in cui avvennero gli spostamenti di popoli nell’Urss. In quel tempo per volere di Stalin milioni di persone vennero sradicate contro la loro volontà, dai loro storici insediamenti. Solo dopo il XX Congresso del Pcus (1956), nel quale Krusciov denunciò i crimini di Stalin, venne concesso a parte dei deportati di tornare nelle loro patrie. Come si vede le migrazioni nella storia, Non tutti i migranti ebbero i medesimi motivi per lasciare la loro terra e cercarsene un’altra. Alcuni furono cacciati in terra altrui dallo sterminio della loro città, fuggirono soccombendo alle armi nemiche e privati di ogni loro cosa, altri furono spinti all’espatrio in seguito a sedizioni interne, altri ancora furono costretti ad andarsene per eccessiva densità di popolazione. Altri dovettero fuggire da pestilenze e terremoti. Come si vede i fenomeni migratori si sviluppano, con meccanismi e modalità diversi nella forma, ma simili nella sostanza.

Favria, 21.02.2022 Giorgio Cortese

