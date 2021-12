Le mani vuote.

Si racconta che la Notte Santa, quando gli angeli cantavano il “Gloria” nel cielo e annunciavano la Buona Notizia sulla terra, anche un povero pastore ricevette l’invito a recarsi a Betlemme. Era un povero pastore, anzi il più povero di tutti! Ogni pastore aveva trovato qualcosa da portare in dono: chi un agnello, chi una focaccia, chi del pecorino, chi un indumento di lana ben calda… lui, il più povero, non aveva trovato proprio nulla. Tanto che diceva tra sé: “Non ho proprio nulla: non posso andare a Betlemme. Infatti, cosa porterei?” Così pensava e così fece presente a quanti insistevano perché si unisse alla loro comitiva. Ma tanto dissero e tanto fecero che lo trascinarono insieme a loro. Durante il viaggio non riuscì a pensare niente e camminava quasi tranquillo. Ma quando fu nel riparo per le bestie dove appunto era il Bambino con Maria e Giuseppe, fu preso dall’emozione… Ecco avanzavano gli altri e offrono i loro doni… e Maria, la madre del Bambino, si dispone a ricevere i regali… ma ha il Bambino tra le braccia: come fare? Guarda attorno e, come scorge il povero pastore, il più povero di tutti, e le sue mani vuote, lo chiama a sé, china il capo sorridente e gli adagia il Bambino tra le braccia! Solo in quel momento il pastore capì che per poter accogliere quel Bambino bisognava avere le mani vuote!

Favria, 15.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Che il calore del Natale Vi avvolga. Che la sua forza vitale vi Invada nell’animo e resti per sempre! Auguri di Buon Natale! Felice mercoledì.

Commenti