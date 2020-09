Le grandi idee!

Molte volte le grandi idee arrivano nel mondo con la dolcezza dei colombi, come quello di questa colomba che si è posata sulla ringhiera del mio balcone una di queste mattine. Ecco, se le ascolto bene le udrò bene tra la frenesia quotidiana, che si manifesta nonostante il coronavirus. Le belle idee sono un debole frullio d’ali, il dolce fremito della vita e della speranza. E’ anche vero che quando gli angeli ci visitano, non sentiamo il fruscio delle ali, non sentiamo il tocco di piuma del petto di un colombo selvatico, ma sentiamo la loro presenza per l’amore che creano nei nostri cuori. W la vita!

Favria 9.09.2020 Giorgio Cortese

Come esseri umani siamo consapevoli che non viviamo su questa terra in eterno, ed allora viviamola degnamente.

