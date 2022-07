Le favole.

Da bambino mia nonna mi raccontava la favola di Fantaghirò e tantissime altre. Adesso quando si dice favola, il pensiero va alla Grecia di Esopo (VI sec a.C.) che ne ha lasciate un centinaio, saccheggiate nei secoli da scrittori di mezza Europa. Mentre a Roma, al tempo di Tiberio, Claudio e Nerone, è Fedro il punto di riferimento, che lo diventerà poi di Jean de La Fontaine (1621-95), con una novantina di favole molto amate da Leopardi, debitore pure lui di Esopo. Questa favole sono poi state riferimento per i disegni di Salvador Dalí (1904-89).

Protagonisti delle fabulae sono sempre animali parlanti, talora giganti e mostruosi, come quelli che nei secoli terrorizzarono i naviganti diretti verso l’ignoto, o i montanari delle valli ai piedi delle Alpi che credevano che sui monti si annidassero diavoli animaleschi ed evitavano i boschi, convinti di trovarvi altre mostruosità.

La parola fabula da cui deriva il lemma italiano favola, deriva dal verbo latino faris, dire raccontare, ed in origine era una narrazione di fatti inventati, spesso di natura leggendaria o mitica. Anche la parola fiaba deriva dal lemma latino fabula, ma è un genere letterario diverso, nelle fiabe vi sono animali fantastici, orchi, fate e folletti e la morale in genere è sottointesa e non centrale ai fini della narrazione. Nella favola gli animali hanno un lingiaggio con i difetti degli esseri umani e alla fine vi è sempre una morale

Tornando alla fabula, ricordo bene da bambino, l’incipit delle favole: “C’era una volta”, e i libri dei tedeschi fratelli Grimm che a cavallo tra ’700 e ’800 che hanno dominano incontrastati, con: “Pollicino, Hänsel e Gretel, Cenerentola e Cappuccetto Rosso”. Ma i fratelli Grimm ed in pochi lo rammentano sono anche autori del più famoso dizionario etimologico tedesco, trentatré volumi, praticamente il fondamento della lingua tedesca. Dopo di loro Christian Andersen (1805-75) con La principessa sul pisello e La regina delle nevi, Collodi (1826-90), Lewis Carroll con Alice nel Paese delle meraviglie e mettiamoci pure Il mago di Oz, film del 1939 Continuiamo con Italo Calvino (1923-1985) e Gianni Rodari (1920-1980).

I racconti popolari una volta venivano tramandati a voce, a consolazione della durezza della vita quotidiana, in serate magiche attorno al fuoco sull’aia o nel calore della stalla d’inverno nelle famose vegli. Nelle veglie i bambini e anche i meno giovani venivano incantati dalle narrazioni di un contadino perspicace o di un viandante ospitato e rifocillato, e poi tramandati oralmente.

Un fenomeno simiole è poi successo con l’arrivo dei primi televisori in bianco e nero degli anni Cinquanta, che mi è stato raccontato attraverso le interviste fatte ad anziani, che narrano quando quelli del caseggiato si trasferivano nell’appartamento di chi aveva l’apparecchio, tutti a bocca aperta di fronte al miracolo delle immagini e alla pubblicità del Cynar contro il logorio della vita moderna.

Mi viene da pensare che, se le mura di terra dei caravanserragli potessero parlare, infinite sarebbero le storie notturne delle avventure dei carovanieri che dai tempi dei tempi, fino alla metà del ’900, raccontavano le meraviglie di mondi sconosciuti, e tutti ascoltavano con animo sorpreso.

Poi tutto è scomparso con l’arrivo del motore a scoppio al posto dei cammelli e poi con internet, smartphone, tik tok, adesso chi li legge ancora? Questo mi sembra una favola. Quanto a Esopo e Fedro sappiamo pochissimo. Del primo abbiamo però un ritratto di Diego Velázquez (1640) al Museo del Prado a Madrid, rappresentato come un senza casa, cencioso e sporco, il volto devastato dalla sofferenza, ma a cui il pittore riserva dignità da re.

Adesso con internet ed i social, mi domando ma quanti bambini sgranano gli occhi di stupore nelle favole raccontate dai nonni, incupiti nella solitudine dei social. Se sono bravi a digitare sui telefonini mi piacerebbe sperare che poi qualcuno li spinga a farlo sulla tastiera di un pianoforte!

Favria, 18.7.2022 Giorgio Cortese

