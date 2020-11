Le cinque regole per sopravvivere al Lockdown

Non è andato tutto bene. Il virus è più forte che mai, tornano le misure restrittive, siamo in una Regione Rossa, soffriamo il disagio del momento. Una sorta di malinconia ci opprime, come non farci sopraffare?

Lo chiediamo a Francesca Cerliani , psicologa e psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo Comportamentale. Francesca si occupa di terapie individuali, di coppia e di disturbi sessuali. Lavora anche all’interno di una Residenza Sanitaria Assistita. La competenza della Dottoressa Cerliani ci aiuterà a esplorare il nostro disagio.

Ciao Francesca, grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Il virus modifica il nostro modo di vivere, flagella l’economia, ci separa gli uni dagli altri. A livello emotivo ci opprime. Cosa ci sta succedendo?

La pandemia ha fatto crollare le nostre certezze e ci ha fatto sentire vulnerabili, impotenti, abbiamo avvertito tristezza, rabbia, frustrazione o disperazione. Ci ha privati di tutti quei gesti quotidiani di vicinanza e condivisione e ci ha fatto sperimentare, in modo travolgente, una delle emozioni primarie: la paura. Sebbene la paura sia fondamentale per la nostra sopravvivenza, perché ci aiuta a metterci al riparo dai pericoli, diventa disfunzionale se la percezione di pericolo si protrae per lunghi periodi, generando stati di panico o ansia generalizzata, portandoci a pensare, in questo caso in riferimento al covid19, che ogni situazione possa essere rischiosa e allarmante. Questa percezione ci può portare a sviluppare un’eccessiva preoccupazione per il nostro stato di salute oppure, in alcuni casi, degenerare verso l’odio nei confronti degli ipotetici untori.

Come dobbiamo reagire, quali sono i comportamenti che dobbiamo seguire? Dacci dei consigli?

Per superare questo periodo è fondamentale tenere a mente che lo stato attuale, sebbene non ci sembri vero, è temporaneo. Questo tsunami emotivo, da cui ci sentiamo travolti, passerà lasciando spazio a nuove emozioni. Durante il Lockdown utilizziamo questi cinque semplici accorgimenti:

Creiamo una routine, con le nuove abitudini, che ci contenga e ci faccia sentire al sicuro. Distanziamento sì, ma non emotivo. Utilizziamo la tecnologia per mantenere quella vicinanza che ci fa avvertire meno la solitudine e lo smarrimento. Riduciamo la visione di programmi che parlano della pandemia. Informazione sì, ma non monotematica. Cosa importante: facciamo allenamento in casa o ancor meglio all’aria aperta…correre, andare in bicicletta magari con gli amici, aiuta a distrarsi e ci dona un senso di efficacia e soddisfazione. Il tempo che abbiamo libero possiamo dedicarlo a coltivare passioni o progetti nel cassetto.

Ma se qualcuno si sente scivolare, se percepiamo che la malinconia sta degenerando in qualcosa di più grave, a chi dobbiamo chiedere aiuto?

Se il peso della preoccupazione, la malinconia o la tristezza creassero un disagio paralizzante, se il supporto dei famigliari e degli amici non ci desse sollievo, se le strategie adottate non sortissero gli effetti desiderati sarà il caso di rivolgersi e farsi aiutare da uno psicoterapeuta che potrà attraversare con voi questo periodo difficile di disorientamento, aiutandovi a ritrovare voi stessi e facendo riemergere le vostre risorse.

Grazie Francesca, faremo tesoro dei tuoi consigli durante questo nuovo, lungo e faticoso lockdown.

