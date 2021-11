C’è chi decide di disperdere le proprie ceneri nel fiume Po, chi in un parco, chi in mare, chi di conservarle in casa. Con o senza testamento, l’importante è che lo si lasci scritto o fatto sapere ai congiunti. Anche a Settimo Torinese da quest’anno c’è la possibilità di disperdere le proprie ceneri nel parco “Giovanni Ossola” (ex parco della Mezzaluna). Ma non tutti i cittadini sono favorevoli, infatti, nei giorni scorsi è scoppiata una polemica sui social dopo la pubblicazione di alcune fotografie che ritraevano l’area delimitata e riservata alla dispersione delle ceneri.

“Ci [...]